В России готовится к запуску первое производство подушек безопасности

Запуск первого в стране производства автосистем безопасности, включая эйрбэги, рулевые колеса, ремни безопасности и электронные блоки управления системой, запланирован на 2025 год в Ульяновске, сообщила пресс-служба группы «Соллерс» агентству РИА Новости.

По сведениям производителя, дочернее общество ПАО «Соллерс» ― ООО «Компоненты Системы Безопасности» ― получило 1,2 млрд рублей льготного заема от Фонда развития промышленности (ФРП) на локализацию производства компонентов систем пассивной безопасности.

На полученные средства уже приобрели оборудование в виде пенозаливочных машин, раскройной и швейной аппаратуры, линии по монтажу печатных плат и сборке блоков управления системы пассивной безопасности, а также других технических комплексов, которые нужны для локализации автокомпонентов.

Издание уточняет, что компоненты вышеуказанного производства будут применяться в автомобилях отечественных заводов, в том числе группы «Соллерс». В рамках проекта будет создано 200 новых рабочих мест, а общая сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

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