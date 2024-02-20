Три медали выиграли новосибирцы на первенстве федеральных округов

Три медали выиграли новосибирцы на первенстве Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по фигурному катанию. Состязания прошли с 17 по 18 февраля в Ледовом дворце спорта «Арена 300» в Искитиме.

Всего учувствовали 19 спортсменов из девяти субъектов России. Борьба за медали шла в одиночном катании.

— По итогам двух дней новосибирские спортсмены заняли следующие места: Девушки:1 место – Бельских Маргарита (Новосибирская область), 3 место – Исакова Полина (Новосибирская область); Юноши: 2 место — Овчинников Ярослав (Новосибирская область), — говорится в сообщении Минспорта Новосибирской области в Вконтакте.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников вместе с тысячами жителей региона принял участие в соревнованиях «Лыжня России».