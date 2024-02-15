«Москвич» несет значительные убытки

По итогам минувшего года автозавод «Москвич» (бывший Renault) понес убытки в размере 160 миллионов рублей. При этом предприятие осуществляет сборку авто не тех объемах, какие ожидались, заявил гендиректор «КамАЗа» (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин в беседе с газетой «Ведомости».

По его словам, выпускать 50 заявленных тысяч машин в год «Москвичу» нет никакой необходимости, учитывая нынешнее положение дел. Таким образом, планы, возможно, будут сокращены до 40 тысяч. Именно такой уровень считается безубыточным.

Сергей Когогин отметил, что в 2024 году предполагается собрать 30-35 тысяч машин.

Вопросы касаемо того, что автозавод к началу года находится в трудном финансовом положении и прекратил операционную деятельность, гендиректор «КамАЗа» не прояснил. Однако он заявил о готовности внести дополнительные средства в модернизацию производства, повышение локализации и переход к мелкоузловой сборке, чтобы снизить цены. Общая сумма инвестиций — до 4-х млрд. руб., при этом вопрос еще не рассматривался.

Когогин также добавил, что увеличение стоимости «Москвичей» неизбежно, а проблемы с реализацией уже выпущенных автомобилей он объяснил охлаждением рынка в целом.

Ранее редакция сообщала, что отечественные автозаводы сокращают производство.