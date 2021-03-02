В России изменились порядок и правила начисления детских пособий

Изменения анонсировались правительством России, сообщают «Известия».

Ранее власти облегчили процедуру оформления выплат на детей, родившихся не ранее 1 января 2018 года, в связи с распространением эпидемии коронавируса. Меру несколько раз автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, надо снова идти в социальные учреждения, собрав все необходимые документы, которые станут основанием для назначения социальной выплаты. Это же надо сделать при достижении ребенком возраста двух лет.

Ежемесячные пособия на детей до 3 лет действуют при соблюдении ряда условий: родитель и ребенок живут в России и являются гражданами РФ, ребенок рожден после 01 января 2018 года и среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе проживания (24 972 рубля в Новосибирской области). Выплату за первого ребенка осуществляет государство, а на второго и последующих детей выплаты осуществляются из средств материнского капитала. Размер ежемесячного пособия в Новосибирской области составляет 12 037 рублей. Как только ребенку исполнится три года, выплаты прекращаются.

Переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, после каждого дня рождения ребенка. Родителям необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и всех обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Напомним, новый алгоритм определения размера ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет разработали в Министерстве Труда РФ. В 2021 году в каждом регионе планируется установить так называемые трехступенчатые выплаты, размер которых будет зависеть от уровня доходов семьи.

В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой.