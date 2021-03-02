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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших программ автокредитования

  • 02/03/2021, 10:49
Программа «Зеленый свет» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших программ автокредитования для покупки новых автомобилей, подготовленного аналитической компанией Frank RG.

Банк УРАЛСИБДля этого исследования аналитики Frank RG взяли 10 самых продаваемых, по данным «Автостат», автомобилей в 2020 году стоимостью не менее 1 млн рублей. Для каждой модели были выбраны пять лучших программ автокредитования московских банков с самой низкой процентной ставкой.

В итоговых мини-рейтингах банки и программы ранжированы по ставке, которую можно получить при условии оформления полиса КАСКО. При этом оформление страхования жизни, а также стоимости автомобиля (GAP) – не должно быть обязательным требованием по программе. Программа «Зеленый свет» Уралсиба вошла в Топ-3 программ по всем анализируемым автомобилям.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование бизнеса и увеличение географии продаж. Была расширена продуктовая линейка, улучшены кредитные процессы, расширен агентский функционал автосалонов-партнеров, что позволило клиентам значительно ускорить процесс покупки автомобиля. Рост поддержало и участие Банка в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запуск новых промо-программ для премиального сегмента и автомобилей с пробегом. Также в период самоизоляции были расширены возможности онлайн-сервисов, введено выездное обслуживание и запущен комплекс мер поддержки для клиентов Банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы кредиты Зеленый свет Банк Уралсиб автокредитование Frank RG


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