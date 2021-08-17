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В Заельцовском бору запретили все виды рубок лесных насаждений

  • 17/08/2021, 18:11
Автор:
Новости Новосибирска
Это обусловлено необходимостью сохранения лесов, имеющих особое рекреационное значение.

Согласно постановлению правительства Новосибирской области «О необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области», определены границы нового лесного парка, из его пределов исключается ряд объектов: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, Дендрологический парк, территория дачного поселка Мочище, поселка Озерный, кладбища дачного поселка Мочище и общественного кладбища «Заельцовское», а также территория жилой застройки. До момента создания лесного парка запрещаются все виды рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных насаждений и рубок ухода за лесом.

— Решение о необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка «Заельцовский бор» обусловлено необходимостью сохранения лесов, являющихся частью природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации региона и имеющих особое рекреационное значение, — отмечено в документе.

Работа по подготовке сведений о границах лесного парка «Заельцовский бор» продолжается. До 1 марта 2022 года региональное министерство природных ресурсов и экологии должно завершить разработку проекта постановления правительства Новосибирской области о создании лесного парка, утверждающего его границы и положение.

Напомним, ранее вопрос о создании системы водно-лесного каркаса и разработке концепции развития особо охраняемых территорий региона обсуждался в правительстве Новосибирской области с участием профильных ведомств, представителей общественности и научного сообщества.

Фото с сайта Заельцовского парка

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рубка леса правительство Новосибирской области постановление Заельцовский бор


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