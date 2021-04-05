Центр «Мой бизнес» Новосибирской области принял участие в стратегической сессии Ассоциации «Мой бизнес» для региональных кураторов

Представители инфраструктуры поддержки бизнеса из 17 субъектов Российской Федерации, в числе которых были представители центра «Мой Бизнес» Новосибирской области, смогли проанализировать опыт челябинских коллег, обсудить новые идеи и дальнейшую реализацию совместных проектов. Организатором мероприятия выступила Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».

Кураторы региональных институтов развития, входящих в Ассоциацию, приняли участие в деловой программе: экскурсиях по центру «Мой бизнес» Челябинской области, консультациях руководителей, мастер-классах и стратегических сессиях. Со специалистами встретилась первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

«Команда экономического блока Правительства Челябинской области прошла большой путь в части развития предпринимательства: участие в разработке нацпроектов, создание институтов развития бизнеса, тесное сотрудничество с другими регионами, обмен опытом и лучшими практиками. Уже пройден этап становления центров «Мой бизнес», а следующий этап более глобальный – синхронизация этих центров и формирование единого сообщества профессионалов, но уже федерального уровня. Вся эта работа, прежде всего, ориентирована на одну цель – сделать государственную поддержку предпринимателей еще более эффективной и доступной», – прокомментировала Ирина Акбашева.

Напомним, что Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» – это федеральное профессиональное сообщество, инициатором создания которого выступила Челябинская область. Цель – развитие и популяризация предпринимательства, разработка новых мер поддержки бизнеса, а также усиление межрегионального сотрудничества. В отдельные направления работы выделены повышение профессионального уровня специалистов институтов развития, создание единой информационной повестки, проведение совместных мероприятий.

«В настоящий момент создание профессиональных сообществ является одним из ключевых трендов практически в любой сфере. Это связано с тем, что подобные объединения берут на себя роль агрегаторов идей, дают возможность обмена опытом, создания новых продуктов и сервисов. Эти факторы позволяют расти каждому участнику сообщества, достигая новых высот, которых, возможно, было бы нельзя добиться без совместных усилий»,– прокомментировал Артур Юсупов, руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес».

Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе.