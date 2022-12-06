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В России появилась новая социальная сеть LOOKY

  • 06/12/2022, 17:43
новая социальная сеть LOOKY
К 2024 году ее создатели намерены привлечь не менее 10% российских пользователей запрещенной иностранной платформы.

Сегодня прошла презентация новой российской соцсети LOOKY. Ее разработала российская команда под руководством Егора Яковлева, который известен как основатель стриминговых сервисов Tvigle.ru и Start.ru и создатель Российского интернет-форума (РИФ).

—  На сегодняшний момент проект развивается за счет частных инвестиций. И в наших планах в независимости от получения или не получения грантовой поддержки государства продолжать развивать приложения, — подчеркивает Егор Яковлев.

С другой стороны, по словам Яковлева, поддержка поможет развиваться быстрее.

— Мы хотели сделать свой Instagram (*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Ред), только лучше — так появился LOOKY. У нас есть качественный продукт, профессиональная команда и четкое понимание того, чего хотят пользователи. Наша цель — стать лидером в своей нише и забрать себе как минимум десятую часть аудитории Instagram к 2024 году — для нас выглядит вполне реальной, — говорит Яковлев.

Создатели отмечают, что с момента старта разработки до первой версии приложения прошло порядка 6 месяцев. Объем инвестиций в проект они не озвучили.  В сети прописаны многие функции, знакомые пользователям Instagram*: посты, сторис, фото- и видеоредактор, фильтры, хештеги, комментарии и директ.

Особенности приложения:

  • Первая — синхронизация с Instagram*. После регистрации пользователь может синхронизировать аккаунт в LOOKY с существующим профилем в Instagram* и автоматически перенести никнейм, фотографию профиля, посты, подписки и подписчиков. Посты, которые пользователь будет постить в Instagram* после переноса, будут дублироваться в LOOKY. При этом посты, сделанные в LOOKY не дублируются в Instagram*.
  • Вторая — публикация внешних ссылок непосредственно в постах. В Instagram* они допускались только в шапке профиля и в сторис.
  • Третья — пожертвования и донаты в LOOKY можно отправлять и получать в один клик.
  • Четвертая — встроенная программа лояльности с использованием технологий блокчейна и NFT. За публикацию постов, привлечение новых подписчиков и другие действия в LOOKY пользователи получают виртуальные награды — LOOKS (Луксы), которые можно коллекционировать и обменивать на призы.
  • Пятая — сортировка постов по тематическим папкам: так пользователям проще ориентироваться в контенте.

Фото с презентации LOOKY

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия

Теги : новая социальная сеть LOOKY


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