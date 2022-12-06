В России появилась новая социальная сеть LOOKY

Сегодня прошла презентация новой российской соцсети LOOKY. Ее разработала российская команда под руководством Егора Яковлева, который известен как основатель стриминговых сервисов Tvigle.ru и Start.ru и создатель Российского интернет-форума (РИФ).

— На сегодняшний момент проект развивается за счет частных инвестиций. И в наших планах в независимости от получения или не получения грантовой поддержки государства продолжать развивать приложения, — подчеркивает Егор Яковлев.

С другой стороны, по словам Яковлева, поддержка поможет развиваться быстрее.

— Мы хотели сделать свой Instagram (*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России. — Ред), только лучше — так появился LOOKY. У нас есть качественный продукт, профессиональная команда и четкое понимание того, чего хотят пользователи. Наша цель — стать лидером в своей нише и забрать себе как минимум десятую часть аудитории Instagram к 2024 году — для нас выглядит вполне реальной, — говорит Яковлев.

Создатели отмечают, что с момента старта разработки до первой версии приложения прошло порядка 6 месяцев. Объем инвестиций в проект они не озвучили. В сети прописаны многие функции, знакомые пользователям Instagram*: посты, сторис, фото- и видеоредактор, фильтры, хештеги, комментарии и директ.

Особенности приложения: