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Потребительские кредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

  • 06/12/2022, 17:41
Банк «Левобережный» занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ потребительского кредитования в России с кредитом «На любые цели» под 4,9% годовых.

новости бизнесаРейтинг составили аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Они учитывали ставку, срок, возможность онлайн-оформления кредита, условия досрочного погашения, надежность и значимость банков на рынке. С помощью калькулятора сервиса «Выберу.ру» были рассчитаны 20 наиболее выгодных для заемщиков вариантов.

Кредит «На любые цели» Банка «Левобережный» позволяет получить до 1,5 млн рублей под 4,9% годовых. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Срок – от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение.

Ставка составит 4,9% годовых, если вы подадите заявку на кредит в мобильном приложении BL-Online, подпишете документы безбумажным способом и подключите финансовую защиту. Рассчитать ежемесячный платеж можно на сайте Банка «Левобережный», просто введите нужную вам сумму и выберите срок.

При подаче заявки другими способами и подключении финансовой защиты ставка – 5,5% годовых. Просто оставьте заявку на сайте, в офисах или по телефону 8-800-3333-555. Советуем поторопиться, акция продлится до 18 декабря.

Сумма кредита «На любые цели» – от 5 тыс. до 1,5 млн руб., срок – 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Ставка 4,9% годовых действует при подаче заявки в BL-Online (6+), оформлении кредита по технологии «Безбумажный офис» и страховании жизни и здоровья. При подаче заявки иными способами и страховании ставка – 5,5% годовых. Ставка без страхования – от 17,5% до 25,5% годовых, определяется индивидуально.

Акция действует с 28.10.2022 по 18.12.2022. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : потребительские кредиты Банк Левобережный


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