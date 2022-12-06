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«СибГаз» возместит ущерб пострадавшим в результате взрыва газовой АЗС в Новосибирске

  • 06/12/2022, 17:50
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«СибГаз» возместит ущерб пострадавшим в результате взрыва газовой АЗС в Новосибирске
В пользу каждого из истцов с ответчика взыскано 1 246 883 рубля.

Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования двух истцов о возмещении материального ущерба к ООО «СибГаз», который был причинен в результате взрыва летом прошлого года на газозаправочной станции «ЕВРОГАЗ», сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате судебно-технической экспертизы сумма ущерба нежилых помещений была оценена в размере 2 493 766 рублей, так как только на одно из заявленных в иске помещений было оформлено право собственности в установленном законом порядке, на два других помещения (склада) таких документов ответчиками предоставлено не было, поэтому эксперты оценивали их как «комплекс строительных материалов». Таким образом оба истца снизили сумму исковых требований до размера, указанного экспертами – по 1 246 883 рубля, — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что изначально требования истцов были выше — по 4,5 млн руб. в пользу каждого.

Суд удовлетворил их требования в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию, уточнили в Судебном департаменте.

Напомним, что в результате взрыва на АГЗС пострадали более 30 человек, включая работавших на ликвидации последствий происшествия сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области.  Половина пострадавших была госпитализирована, еще семеро — доставлены в реанимацию.

Следственными органами задержан 57-летний директор газовой АЗС Роман Гармидер. По версии следствия, он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Фото: pixabay — Daniel_B_photos

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ущерб суд взрыв на АГЗС в Новосибирске


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