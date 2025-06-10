В России предложили отключать интернет бездетным семьям на ночь

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, возглавляющий движение «Россия православная», предложил ограничить доступ к интернету для молодых семей без детей по ночам.

Иванов считает, что интернет стал новой формой зависимости, разрушающей основы семьи.

— Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы, — сказал депутат изданию «Абзац».

Он считает, что интернет-зависимость угрожает демографической безопасности страны. В связи с этим он предложил ограничить доступ к интернету для молодых пар в ночное время, например, с 23:00 до 02:00.

— Участковые и семейные психологи могли бы помогать парам, объясняя важность живого общения и осознанного подхода к созданию семьи. Мы не призываем к тотальному контролю, но если молодые люди проводят ночи в телефонах, вместо того чтобы уделять внимание друг другу, то это путь в никуда, — сказал Иванов.

В соцсетях инициативу встретили сдержанно. Одни предлагают вместо интернета снизить цены на продукты. Другие настаивают на улучшении условий для создания семьи, а не на ночном отключении интернета.

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