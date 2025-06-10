09 июня 2025 года состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС». Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год. Также приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.

Размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2024 года составляет 13,0450 рублей на одну обыкновенную акцию. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2024 года – 23 июня 2025 года.

Избран новый состав Совета директоров АО «РЭС» (должности указаны на момент выдвижения):

Ляпунов Евгений Викторович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»;

Корнеев Александр Юрьевич – начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;

Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;

Устюгов Дмитрий Владимирович – Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»;

Шагина Ирина Александровна – Директор по тарифам — начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;

Шароватов Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор АО «РЭС»;

Дьячков Антон Геннадьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Аудиторской организацией Общества назначено АО «Технологии Доверия — Аудит».

В связи с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившими в силу 01 марта 2025 года, Общим собранием акционеров Общества утвержден Устав АО «РЭС» в новой редакции. Также утверждены в новой редакции следующие внутренние документы:

Положение об Общем собрании акционеров АО «РЭС»;

Положение о Совете директоров АО «РЭС»;

Положение о Ревизионной комиссии АО «РЭС»;

Положение о выплате членам Совета директоров АО «РЭС» вознаграждений;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «РЭС» вознаграждений.

Уставом АО «РЭС» в новой редакции предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа Общества. Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о Правлении АО «РЭС».