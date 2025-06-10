09 июня 2025 года состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС». Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год. Также приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.
Размер дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2024 года составляет 13,0450 рублей на одну обыкновенную акцию. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭС» по результатам 2024 года – 23 июня 2025 года.
Избран новый состав Совета директоров АО «РЭС» (должности указаны на момент выдвижения):
Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):
Аудиторской организацией Общества назначено АО «Технологии Доверия — Аудит».
В связи с изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах», вступившими в силу 01 марта 2025 года, Общим собранием акционеров Общества утвержден Устав АО «РЭС» в новой редакции. Также утверждены в новой редакции следующие внутренние документы:
Уставом АО «РЭС» в новой редакции предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа Общества. Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о Правлении АО «РЭС».
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