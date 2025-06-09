Госдума обсудит передачу МВД данных о детях мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вскоре будет рассмотрен новый законопроект, направленный на совершенствование миграционной политики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект предлагает обязать региональные и муниципальные органы образования передавать в МВД данные о детях мигрантов.

В перечень войдут:

персональные данные ребенка и его родителей;

результаты тестов;

информацию о зачислении в образовательную организацию и отчислении;

сведения об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

Володин напомнил, что Госдума приняла закон, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без знания русского языка и проверки их легального статуса в России.

Спикер отметил, что новые меры оказались эффективными. Лишь четыре процента заявок на поступление в школы были одобрены, а на конец мая тестирование прошли только 17 процентов кандидатов.

МВД будет предоставлять органам образования данные о регистрации и миграционном учете детей иностранных граждан. Это ускорит обмен информацией для принятия решений, подчеркнул Володин. Также это поможет снизить уровень преступности среди мигрантов.

Закон предусматривает создание федеральной информационной системы для хранения результатов тестов на знание русского языка.

По словам Володина, контроль за мигрантами должен быть прозрачным и эффективным.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили ограничить выплаты мигрантам в декрете. Для оформления выплат у будущем мамы должен быть трудовой стаж в России.