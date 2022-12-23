Главе Сузунского района продлили срок содержания под стражей

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей Лилии Некрасовой, главы Сузунского района Новосибирской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 286 УК РФ, до 23 февраля 2023 года.

Ранее, 25 октября, Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на 2 месяца.

— Суд избрал для Некрасовой меру пресечения в виде заключения под стражей на срок 2 месяца, — поясняла помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Срок ареста был определен до 23 декабря 2022 года.

Лилию Некрасову задержали 24 октября. Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск в доме главы Сузунского района, затем доставили ее в Следственный комитет.

Лилия Некрасова была избрана депутатами главой Сузунского района в ноябре 2017 года. Она родилась 30 ноября 1980 года в Черепаново, окончила Сибирский университет потребительской кооперации в 2003 году и Сибирскую академию Государственной службы в 2009 году. Трудовую деятельность начала еще в период студенчества в 2000 году, с 2002 по 2005 годы трудилась в Черепановской ЦРБ в должности экономиста, с 2006 года работала начальником отдела труда и заместителя начальника управления экономики и торговли администрации Черепановского района, почти четыре года замещала должность заместителя главы администрации по местным налогам и финансам в поселке Линево Искитимского района. В 2011 году приехала в Сузунский район и поступила на должность заместителя главы администрации.

Ранее редакция сообщала о том, что новое уголовное дело возбуждено против главы Сузунского района.

Фото: «Вести Новосибирск»