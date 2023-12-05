В России стало в 1,5 раза больше граждан с зарплатой от 1 миллиона рублей

Согласно данным исследования FinExpertiza на основе сведений Росстата, ежемесячно зарплату от одного миллиона и выше (до вычета подоходного налога) в этом году получали 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий, что больше на 43%, чем в 2021-м, передают «Известия».

Самые высокие зарплаты были зафиксированы у работников сферы оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), в финансах и страховании (3,66 тыс.).

По словам завкафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольги Паниной, главная причина роста числа таких сотрудников кроется в дефиците кадров во многих отраслях экономики.

При этом в перспективе власти смело прогнозируют дальнейший рост доходов населения. По сообщению Минэк, минимальные зарплаты (без учета инфляции) примерно в восьми регионах России в 2023–2026 годах будут расти в среднем на 10% в год и выше.

Ранее редакция сообщала, что лидером по зарплатам разнорабочим в Сибири стал Бердск.