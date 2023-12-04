Лидером по зарплатам разнорабочим в Сибири стал Бердск

Самую большую зарплату для разнорабочего в Сибири готовы предложить в Бердске. Зарплата составляет 86 тысяч рублей. Об этом сообщает hh.ru.

— На втором месте оказался Канск (83 333 руб.), на третьем — Норильск (80 275 руб.), на четвертом — Ачинск (80 000 руб.), на пятом — Иркутск (72 092 руб.), — говорится в сообщении.

Города-миллионники Сибири уступили лидерство. Омск — седьмое место (56 947 руб.), Красноярск — восьмое (56 006 руб.), Новосибирск — десятое (49 957 руб.).

В этом году спрос на разнорабочих в Сибири вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом (на 84%) и превысил 25 тысяч вакансий. Однако, как подчеркивают специалисты, разнорабочие относятся к дефицитным специалистам. На одну вакансию в регионе приходится в среднем 1,8 резюме.

— Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость», «Металлургия, металлообработка» и «Добывающая отрасль». В каждом втором предложении о работе опыт от соискателя не требуется, — отметили в сообщении.

Напомним, что дан старт предновогодней гонке в ретейле на новосибирском рынке. Она проявилась во всплеске активности работодателей на новосибирском рынке труда в преддверии распродаж и закупок к праздникам.

Ранее редакция сообщала о том, что более 60% новосибирцев настроены на корпоратив.