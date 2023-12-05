Бастрыкин проверит историю поездки инвалида в троллейбусе Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав инвалида в Новосибирске.

Ведомство ссылается на публикации СМИ о происшествии.

— Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Долгалеву представить доклад о ходе проверки, — говорится в сообщении в официальном сообществе ведомства во ВКонтакте.

Инцидент произошёл на остановке «Жилмассив» в Октябрьском районе 2 декабря. Водитель троллейбуса отказался откидывать пандус для инвалида-колясочника. Пассажиры помогли мужчине спуститься, но после этого водитель выставил всех за дверь и уехал.

Заложником неприятного инцидента стал 34-летний Максим Шкрябий, который оказался прикованным к инвалидному креслу после получения травмы на производстве в 2009 году.

Несмотря на недуг, Максим является общественником и городским активистом.

— Двери открылись, но водитель не вышел и не стал откидывать пандус. Он даже не спросил, куда мы едем, хотя должен. Ему нужно подъехать очень близко к остановке, чтобы пандус упирался не в бордюр, а сразу на асфальт ложился, — рассказывал об инциденте корреспондентам КП-Новосибирск Максим.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские следователи проверят историю с парнем-инвалидом, которого в квартире едят мухи.