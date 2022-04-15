В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты, рассказал помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Орешкин также добавил, что сейчас в правительстве подготавливают конкретные параметры такого повышения.

Как напомнил помощник президента, недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал. Они показали рекордный профицит бюджета. По словам Орешкина, это означает, что «с финансами у нас в стране все в порядке».

— Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться, — добавил он.

На днях Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, МРОТ и величины прожиточного минимума. Срок исполнения поручения — 20 апреля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство вновь повысит пенсии и увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В последний раз размер пенсий был увеличен 1 апреля. Следующая индексация планировалась на май.