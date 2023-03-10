Виктор Толоконский не планирует быть в «Экспоцентре» «свадебным генералом»

В начале этой недели Виктор Толоконский был назначен на должность председателя совета директоров ООО «Новосибирск Экспоцентр». По просьбе редакции он рассказал, какие задачи ставит перед собой в новом статусе.

— Я буду заниматься всем, чем занимается «Экспоцентр», с акцентом на стратегию развития форумов и выставочных мероприятий. Буду заниматься продвижением уже традиционных выставок, которые проводятся в «Экспоцентре», а также разработкой новых. Работы будет много, так как я убежден, что форумы и выставки — один из наиболее эффективных инструментов формирования обновленных коммуникаций бизнес-структур, укрепления взаимодействия бизнеса с властью и обществом, решения приоритетных задач развития, которыми сегодня занимаются государственные органы власти, — пояснил Виктор Толоконский.

— Думаю, что коллегам будет полезен мой организационный и управленческий опыт. Организацию крупных форумов и выставок всегда курировали органы власти, я помню множество организационных процессов, могу опираться на опыт, накопленный на предыдущих местах работы, и при этом легко адаптируюсь и интегрируюсь в новую работу, так как хочу быть максимально эффективен в настоящем и будущем, — говорит собеседник редакции. — Для меня важно, чтобы меня воспринимали не как свадебного генерала, а как человека вполне способного быть эффективным в настоящем.

По его словам, он только начал погружаться в работу на новом месте, знакомиться с коллективом, при этом уже отметил высокую квалификацию команды «Экспоцентра».

Виктор Толоконский сообщил, что у него есть идеи организации новых форумов и выставок, так как эта работа не может быть статичной, основанной только на традициях. Важно видеть вызовы сегодняшнего дня и делать новые шаги вперед.

— В планах — проработать все задачи, которые сегодня стоят в части ускорения развития экономики России. Они должны найти отражение в календаре выставок и форумов «Экспоцентра». Это технологическая независимость, создание новых производств, повышение загрузки действующих промышленных площадок, внедрение в производство научных разработок, повышающих производительность, — перечисляет Толоконский. — Выставочный бизнес не может работать вне общей повестки развития, а сегодня и государство и общество в числе ключевых приоритетов видят развитие промышленности.

Говоря о перспективах дальнейшего развития инфраструктуры новосибирского «Экспоцентра», Виктор Толоконский отметил, что площадей для выставочного блока сейчас вполне достаточно. Он подчеркнул, что таких объектов, как новосибирский «Экспоцентр», в стране единицы, и сейчас более актуальная задача — эффективно и равномерно использовать имеющийся ресурс. Впрочем, он не исключил, что в перспективе инфраструктура площадки может прирасти, но за счет каких объектов, пока комментировать отказался.

Виктор Толоконский — известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления. Ранее занимал должности мэра Новосибирска, губернатора Новосибирской области и Красноярского края, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

МВК «Новосибирск Экспоцентр» — крупнейший за Уралом выставочный комплекс, один из самых технологически оснащенных в России. Он спроектирован и построен по самым современным технологиям строительства энергоэффективных зданий, существующих в мировой практике, с использованием концепции green building, говорится на сайте МВК. Общая площадь комплекса — 38,5 тысячи кв. м, выставочная — 27 тысяч кв. м, уличная экспозиция — 12,6 тысячи. Сдан в эксплуатацию в 2012 году. Объем инвестиций в проект составил 1,6 млрд рублей.

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