В Новосибирском регионе ЗСЖД в октябре увеличилась погрузка зерна

В октябре 2020 года объем погрузки зерна в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги составил почти 72 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем в октябре 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что всего с начала 2020 года со станций Новосибирского региона ЗСЖД отгружено 425,7 тыс. тонн зерна, что больше на 4,4% аналогичного периода прошлого года. В объеме перевезенных зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые.

В том числе погрузка зерна на экспорт в Новосибирском регионе ЗСЖД составила 35,2 тыс. тонн и превысила погрузку октября прошлого года на 74%.

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