В поселке Ложок построили первый в регионе многоэтажный дом с деревянным каркасом

В Новосибирской области реализован пилотный проект в сфере деревянного многоэтажного домостроения – построен 16-квартирный дом с несущим деревянным каркасом из ЛВЛ-бруса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Дерево – тот строительный материал, который имеет огромный ряд преимуществ. Это и быстрота возведения зданий, и удешевление стоимости квадратного метра, и экологичность. Мы будем рассматривать применение данной технологии для строительства служебного жилья, — отметил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Пилотный четырехэтажный 16-квартирный дом из ЛВЛ-бруса построен в поселке Ложок Новосибирского района. Жильцы первого многоэтажного деревянного дома уже на днях отметят новоселье.

Напомним, что в прошлом году президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на развитие строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом.