В России зарегистрирован тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

Новый набор реагентов для выявления антител к коронавирусу, разработанный специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, зарегистрирован в России, он позволяет определять иммунитет, в том числе у переболевших бессимптомно, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

— Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора зарегистрировал новое медицинское изделие «Набор реагентов для иммуноферментного количественного определения антител человека класса IgG к N-белку SARS-CoV-2 (N-CoV-2-IgG PS), — говорится в сообщении.

В отличие от других подобных наборов он позволяет оценить не только само присутствие, но и концентрацию специфических антител у людей, инфицированных коронавирусом, которые имели симптомы заболевания, а также у переболевших или контактировавших с вирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики, пояснили в ведомстве.