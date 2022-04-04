Рекламодателям

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

  • 04/04/2022, 17:00
Автор:
новости Новосибирска
Возможно, придется прибегнуть к помощи транспортников-логистов.

У аграриев Новосибирской области возникли проблемы с поставками жидких форм удобрений, в частности аммиачной смеси, потребность в которой в настоящее время составляет 4,7 тысячи тонн. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава областного министерства сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Дело в том, что, в соответствии с планом декомпозиции, часть удобрений была направлена в Нижний Новгород, поясняет министр. Возникают серьезные сложности, во-первых, со сроком доставки. Во-вторых, с раскачкой на станции. В настоящее время сельхозтоваропроизводители Новосибирской области подтвердили потребность жидких форм в объеме 4,7 тысячи тонн. Что касается остальных видов удобрений, то здесь все урегулировано. То, что у нас было в плане декомпозиции, до наших товаропроизводителей доведено в темпах, выше прошлогодних.

Как было озвучено в ходе совещания, не исключено, что в решении вопроса доставки удобрений придется прибегнуть к содействию транспортно-логистических компаний, представители которых по итогам встречи в областном правительстве в конце недели обещали помочь новосибирским промышленникам.

Новости Новосибирской области

Посевная 2022 года уже обойдется новосибирским аграриям на 50% дороже, чем годом ранее

Что касается других удобрений, то, по информации Минсельхоза Новосибирской области, в настоящее время приобретены и находятся на складах сельхозпредприятий минеральных удобрений 606 тысяч тонн (+24 тысячи тонн к аналогичному периоду прошлого года).

Ранее министр озвучивал планы аграриев-растениеводов увеличить количество удобрений, вносимых на поля.

Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение удобрений и средств защиты 10,5 млрд рублей, сообщал Евгений Лещенко в середине марта. Растениеводы планируют в этом году внести на поля 158 тысяч тонн минеральных удобрений, это на 28 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Поставки удобрений идут высокими темпами: закуплено 72 тысячи тонн минеральных удобрений на 7,4 тысячи больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

На пресс-конференции в начале марта замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко сообщал, что в этом году на приобретение удобрений заложены 5,2 млрд рублей, 5,3 млрд — на средства химической защиты.

— По минеральным удобрениям за год цена выросла на 20-40%. В этом году их реализация идет по особым условиям. Минсельхоз РФ, чтобы не оставить страну без удобрений, ввел квотирование на их экспорт для всех заводов. Был согласован план доведения каждого вида удобрений до хозяйств, зафиксирована цена, — говорил Апанасенко.

При этом он отмечал, что новосибирские предприятия в основном приобретают импортные средства защиты растений компаний Bayer, BASF, Syngenta. Их отгрузка в начале марта в Россию была приостановлена. На тот момент предприятия АПК области закупили 50% от необходимых средств защиты (еще в декабре 2021 года).

Фото pixabay — planet_fox

456

Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : урожай транспорт посевная логистика агропром


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В ритейле вырастет конкуренция за покупателя

А сам покупатель начнет смещаться в дискаунтеры.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

Итоги мониторингов показывают одно, обращения граждан — совершенно другое.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновники огребли за крыши и дорожный ремонт

Эти темы в последнее время прославили Новосибирскую область далеко за ее пределами.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские производители одежды хотят зайти в торговые центры

Но просят господдержки по субсидированию ставок аренды.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Повестка ESG не потеряла актуальности, но сменила приоритет

Все материалы
Лента новостей

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

04/04/2022, 17:59

В новосибирском вузе разработали прибор для быстрого обнаружения вирусов

04/04/2022, 16:25

В ритейле вырастет конкуренция за покупателя

04/04/2022, 15:08

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

04/04/2022, 14:59
Популярное

В России зарегистрирован тест на антитела у болевших COVID-19 бессимптомно

04/04/2022, 17:12

Майские праздники — 2022

04/04/2022, 15:51

Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble

04/04/2022, 15:20

Магнитные бури в апреле 2022 года

04/04/2022, 11:48

Способы ускорить мобильный интернет

04/04/2022, 10:10

С 1 апреля семьям с детьми 8–17 лет будет предоставляться ежемесячная выплата

01/04/2022, 16:49

ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тысяч в месяц

01/04/2022, 15:36

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

04/04/2022, 15:47

ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза

04/04/2022, 10:19

Банк Уралсиб бессрочно продлил действие своих карт

01/04/2022, 17:12

ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

01/04/2022, 16:09

Сибирский банк снизил ставку по кредитам до 9,9% годовых

01/04/2022, 10:52

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Повлияют ли санкции на строительство СКИФа

Все корректировки городского бюджета откладываются

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

От областного правительства ждут конкретного экономического сценария

Финансы

новости Новосибирска

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

Новосибирец задекларировал годовой доход 4,7 млрд рублей

С 1 апреля вырастут пенсии у 75 тысяч новосибирских пенсионеров

В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Политика

новости Новосибирска

Два директора школы заявились на мандат Александра Морозова

Организаторы несанкционированного митинга в Новосибирске выплатят полиции еще около 2,8 млн рублей

Новосибирским военным попытались предъявить счет

Сессия горсовета Новосибирска началась с «существ» и «сепаратистов»

Возбудить дело по налоговым преступлениям теперь можно только после заключения ФНС

Недвижимость

новости Новосибирска

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

Март «съел» основной спрос ближайших месяцев на загородную недвижимость

В Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив

За первый квартал квартиры на вторичке в Новосибирске подорожали на 8%

Новые условия льготной ипотеки — возможность приобретения жилья комфорт-класса

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Грозит ли России нехватка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии

Предприятие «Газпром нефти» стало резидентом особой экономической зоны в Омске

В НГУ разработали карбидокремниевые волокна для авиации и космонавтики

Телекоммуникации

новости Новосибирска

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

МТС ищет кадры в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

«ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров

В сельском хозяйстве идет укрупнение игроков

Почему растут цены на яйца и мясо птицы

Аграриев просят увеличивать производство овощей

Новосибирцев приглашают на картошку

Транспорт

новости Новосибирска

В эстакаду и дорогу к наукограду Кольцово уже вложили 100 млн руб

Производитель пиломатериалов планирует в 3 раза увеличить выпуск продукции

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд

Четвертый мост соединил два берега Оби

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 7 апреля

Медицина

Новости Новосибирска

Прививку против коронавируса включили в национальный календарь

Медики наблюдают рост заболеваемости псориазом

Спрос на лекарства в округе снижается

Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

В Новосибирской области может появится крупная производственная медплощадка

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

Новости туризма

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Общество

новости Новосибирска

Мэрия оспорит решение суда по пристройке к новосибирскому лицею в кассации

В ритейле вырастет конкуренция за покупателя

Данные новосибирцев и правительства о запасах продуктов и ценах на них разнятся

Чиновники огребли за крыши и дорожный ремонт

Вадим Репин стал Народным артистом России

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска