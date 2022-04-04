Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

У аграриев Новосибирской области возникли проблемы с поставками жидких форм удобрений, в частности аммиачной смеси, потребность в которой в настоящее время составляет 4,7 тысячи тонн. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил глава областного министерства сельского хозяйства Евгений Лещенко.

— Дело в том, что, в соответствии с планом декомпозиции, часть удобрений была направлена в Нижний Новгород, — поясняет министр. — Возникают серьезные сложности, во-первых, со сроком доставки. Во-вторых, с раскачкой на станции. В настоящее время сельхозтоваропроизводители Новосибирской области подтвердили потребность жидких форм в объеме 4,7 тысячи тонн. Что касается остальных видов удобрений, то здесь все урегулировано. То, что у нас было в плане декомпозиции, до наших товаропроизводителей доведено в темпах, выше прошлогодних.

Как было озвучено в ходе совещания, не исключено, что в решении вопроса доставки удобрений придется прибегнуть к содействию транспортно-логистических компаний, представители которых по итогам встречи в областном правительстве в конце недели обещали помочь новосибирским промышленникам.

Что касается других удобрений, то, по информации Минсельхоза Новосибирской области, в настоящее время приобретены и находятся на складах сельхозпредприятий минеральных удобрений 606 тысяч тонн (+24 тысячи тонн к аналогичному периоду прошлого года).

Ранее министр озвучивал планы аграриев-растениеводов увеличить количество удобрений, вносимых на поля.

— Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение удобрений и средств защиты — 10,5 млрд рублей, — сообщал Евгений Лещенко в середине марта. — Растениеводы планируют в этом году внести на поля 158 тысяч тонн минеральных удобрений, это на 28 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Поставки удобрений идут высокими темпами: закуплено 72 тысячи тонн минеральных удобрений — на 7,4 тысячи больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

На пресс-конференции в начале марта замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко сообщал, что в этом году на приобретение удобрений заложены 5,2 млрд рублей, 5,3 млрд — на средства химической защиты.

— По минеральным удобрениям за год цена выросла на 20-40%. В этом году их реализация идет по особым условиям. Минсельхоз РФ, чтобы не оставить страну без удобрений, ввел квотирование на их экспорт для всех заводов. Был согласован план доведения каждого вида удобрений до хозяйств, зафиксирована цена, — говорил Апанасенко.

При этом он отмечал, что новосибирские предприятия в основном приобретают импортные средства защиты растений компаний Bayer, BASF, Syngenta. Их отгрузка в начале марта в Россию была приостановлена. На тот момент предприятия АПК области закупили 50% от необходимых средств защиты (еще в декабре 2021 года).