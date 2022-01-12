В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «Омикрон»

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма «Омикрон», сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

— В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая «Омикрон»-штамм COVID-19, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разработанная тест-система включает набор реагентов, которые позволяют за полтора часа выявить и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «Омикрон» и «Дельта» с высокой чувствительностью.

По словам заместителя директора ЦСП ФМБА России Германа Шипулина, актуальность разработки тест-системы продиктована необходимостью быстрой детекции нового штамма «Омикрон» на фоне его молниеносного распространения и вытеснения циркулирующего в настоящее время варианта «Дельта».

— Это уникальное медицинское изделие позволит наладить в России мониторинг за циркуляцией новой разновидности вируса SARS-CoV-2 Omicron, что, в свою очередь, даст возможность улучшить проведение противоэпидемических и клинических мероприятий, — добавил он.

По данным оперативного штаба на утро 11 января в Новосибирской области зарегистрированы 97 658 случаев коронавируса (+236 за сутки), в том числе у 11 185 детей. 68 173 пациента полностью выздоровели (+291 за сутки).

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 759 пациентов, в том числе 27 детей.

В отделениях реанимации находятся 264 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 3 372 850 тестов на коронавирус.