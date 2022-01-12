Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

По сообщению пресс-службы ведомства, налоговые органы Новосибирской области направили 128 работодателям информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников. Среди адресатов – организации и учреждения с максимальной штатной численностью, органы исполнительной власти Новосибирской области, местного самоуправления и подведомственные организации. Общая сумма задолженности по всем адресатам превысила 81 млн руб.

— После 1 декабря 2021 года неуплаченные имущественные налоги стали долгом, который будет расти каждый день до полного погашения: каждый день будут начисляться пени, придется оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительский сбор, а также оплатить расходы на совершение исполнительных действий, — напоминает начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Для взыскания задолженности по имущественным налогам налоговые органы направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, могут направить письмо работодателю должника о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности, обращаются за взысканием задолженности в суд, в свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество, о приостановлении операций по банковским счетам должников, может быть введено ограничение на выезд за рубеж.