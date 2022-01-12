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Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

  • 12/01/2022, 12:05
Автор:
Новости Новосибирска
Общая налоговая задолженность новосибирцев превысила 81 миллион рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, налоговые органы Новосибирской области направили 128 работодателям информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников. Среди адресатов – организации и учреждения с максимальной штатной численностью, органы исполнительной власти Новосибирской области, местного самоуправления и подведомственные организации. Общая сумма задолженности по всем адресатам превысила 81 млн руб.

— После 1 декабря 2021 года неуплаченные имущественные налоги стали долгом, который будет расти каждый день до полного погашения: каждый день будут начисляться пени, придется оплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде, исполнительский сбор, а также оплатить расходы на совершение исполнительных действий, — напоминает начальник отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Для взыскания задолженности по имущественным налогам налоговые органы направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, могут направить письмо работодателю должника о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности, обращаются за взысканием задолженности в суд, в свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество, о приостановлении операций по банковским счетам должников, может быть введено ограничение на выезд за рубеж.

— Проверить наличие задолженности и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или через портал госуслуг. Оплатить задолженность можно также на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за третьих лиц (например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц», — пояснили в региональном УФНС.

Фото: pixabay.com автор: jarmoluk 

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : УФНС по НСО работодатель налоговая задолженность


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