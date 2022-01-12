За искитимских чиновников взялись по-серьезному

В суде Искитимского района началось рассмотрение по существу уголовных дел, ранее возбужденных в отношении местных экс-чиновников: бывшего главы рабочего поселка Линево Якова Ландайса и бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Чиновников объединяет одинаковая статья инкриминируемого преступления — 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Что касается Лагоды, то, по информации суда, заседание «по его душу» перенесено по ходатайству защиты для предоставления подозреваемому времени для подготовки к допросу.

Напомним, по версии следствия, бывший глава района, вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества. На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в 6 раз ниже его рыночной стоимости. В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ.

Что касается Якова Ландайса, то первое заседание суда оказалось более содержательным. По информации судебной пресс-службы, уже допрошен представитель потерпевшего и свидетели.

— Ландайс обвиняется в том, что, являясь главой рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, без проведения экспертизы построенного объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации и получения заключения органа строительного надзора ввел его в эксплуатацию, а также подписал платежные поручения о перечислении денежных средств, находящихся на счете администрации муниципального образования р.п. Линево, на сумму 5,2 млн рублей и 3,7 млн рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью за выполненные работы по ранее заключенному муниципальному контракту, — сообщают в суде.

Следующее заседание по делу Лагоды должно состояться 1 февраля, Ландайса — 19 января.