В российские магазины электроники возвращается кредитный формат «10–10–10»

В российские магазины электроники, которые на фоне кризиса отказались от рассрочки, возвращается популярный в 2000-х годах кредитный формат «10–10–10». По нему покупатель вносит десятую часто стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивает долг равными долями, в итоге переплачивая за технику 10%, пишут «Известия». Такую схему уже внедрили «М.Видео» и «Эльдорадо», за ними последуют и другие ритейлеры, считают эксперты.

Схема «10–10–10» вводит потребителя в заблуждение, говорят юристы, — на самом деле ставка по таким кредитам составляет 23-25% годовых и ФАС раньше часто наказывала кредитные организации за эту хитрую рекламу. Однако на фоне того, что кредиты сейчас подорожали, а часть розницы отказалась от рассрочек, выбирать клиентам не приходится – либо переплачивать, либо брать то, что тебе по карману.

Сейчас в ФАС жалоб на такой формат не поступало. В ведомстве добавили, что при продвижении услуг по кредитованию до потребителей должны доводить полную информацию, в том числе о полной стоимости кредита и графике платежей.

На фоне санкций западных стран и падения курса рубля россияне в конце февраля начали активно скупать недвижимость и бытовую технику. Спрос на жилье в крупных городах вырос на 10-15%, на бытовую технику — в 3-5 раз. При этом цены на технику уже подскочили на 15-30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Сейчас очевидно желание розницы заработать на панике потребителей.

В марте магазины электроники решили отказаться от продажи товаров в рассрочку, а часть из них закрыла и продажи в кредит. Для магазинов это стало накладно из-за повышения ключевой ставки Банка России и изменения курса валют.