Каким будет лето 2022 в Новосибирске

Судя по прогнозу синоптиков, лето 2022 в Новосибирске будет жарким, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на Гидрометцентр России. Но средняя температура воздуха и количество осадков будут колебаться в пределах нормы.

Апрель — единственный месяц, который обещает порадовать более теплой погодой, чем обычно. Средняя температура составит +8, но синоптики прогнозируют, что столбик термометра поднимется выше нуля уже в начале месяца и будет опускаться до минуса только по ночам.

В первой декаде апреля ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -5 до -10 и днем от +5 до +10. Во второй и третьей декадах температура будет колебаться от +10 до +15 днем, иногда доходя до +20. Кроме этого, синоптики обещают, что это будет более сухой месяц, с редкими дождями.

Май и все летние месяцы в столице Сибири, по прогнозам, не должны принести сюрпризов вроде холодов или аномальной жары. Столбики термометров будут показывать около +17 днем и +5 ночью. Аналогичные прогнозы на все лето: средняя дневная температура в июне составит +24, в июле +26, в августе +22.

Сентябрь, в свою очередь, также не выбьется из привычных показателей. По долгосрочному прогнозу, он тоже будет теплым при средней температуре +16.

Однако не стоит забывать, что вероятность осуществления прогноза составляет не более 70%.