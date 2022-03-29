Сбер стал платформой для развития молодёжного предпринимательства в рамках Центра оценки компетенций

По итогам подписанных соглашений, студенты получат возможность развития своих профессиональных навыков, участия в проектах и стажировках, влекущих в перспективе возможность для трудоустройства.

Сбер стал партнером одного из главных направлений деятельности Центра – развития молодежного предпринимательства. Студенты, чей набор навыков будет включать бизнес-мышление, получат возможность участия в акселерационных программах и поддержку проектов, потенциально интересных для экосистемы банка.

Таким образом, будет сформирована база молодых специалистов, обладающих необходимыми профессиональными навыками и адаптированных к рынку труда, доступных для современных компаний.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка: