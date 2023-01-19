В санатории «Рассвет» можно купить путевку с лечением со скидкой 20%

Зимний отдых необходим

У большинства людей лето ассоциируется с хорошим отдыхом и отпуском. При этом отдыхать в санатории полезно не только летом. Именно зимой наш организм больше всего нуждается в поддержке из-за недостатка солнечного света, бушующих вирусов и низких температур. Современный ритм жизни, стрессы, зачастую неправильное питание и недостаточная физическая активность истощают резервы организма и, как следствие, ухудшают качество жизни.

В санатории «Рассвет» опытные специалисты предлагают индивидуальный подход к каждому гостю. Эффективные методы лечения и современное оборудование помогут получить полноценное медицинское лечение и комплекс восстановительных процедур по авторским программам. Они доступны для гостей всех возрастов, включая детей с 3 лет. Процедуры направлены не только на лечение имеющихся заболеваний, но и на их профилактику. А до конца февраля путевку с лечением от семи дней можно приобрести со скидкой 20%.

Разнообразие услуг

В санатории «Рассвет» — большой выбор лечебных программ и уникальные методы лечения. Классическая программа «Санаторно-курортное лечение» дает человеку эффект «Общее оздоровление», программы по опорно-двигательному аппарату «Радость движения» и «Здоровый позвоночник» купируют болевой синдром и улучшают функции опорно-двигательного аппарата, а программа «Здоровое сердце и сосуды» снижает частоту обострения заболевания и укрепляет физическую активность. Большой популярностью пользуются также программы «СТОП диабет», «Царство Морфея», «Женское время», «Реабилитация после COVID-19», «Антистресс», а также «Худеем с мастерами».

Гости санатория могут пройти лабораторные обследования, обследование в кабинетах функциональной и ультразвуковой диагностики, получить консультации и рекомендации врачей-специалистов. Кроме того, в инфраструктуре санатория «Рассвет» есть спа-центр, квалифицированный персонал которого предоставляет широкий перечень услуг, направленных на омоложение и борьбу с лишним весом. Питание в санатории организовано в формате «шведский стол», и в меню всегда есть диетические блюда.

Срок бронирования путевки, по которой можно получить скидку в 20%, действует с 22 ноября 2022-го по 28 февраля 2023 года. Период для заезда — с 8 января по 28 февраля 2023 года. Предложение действует на все номера проживания и не суммируется с другими акциями.

В санатории «Рассвет» можно оформить путевку в беспроцентную рассрочку на 6-10 месяцев без первоначального взноса.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото базовое: freepik.com, в тексте — с сайта san-rasswet.ru