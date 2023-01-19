Госклиники экономят на закупке лекарств

Объемы закупок медикаментов районными стационарами и горбольницами в прошлом году в среднем снизились на 30%. Участники рынка связывают такое положение дел не только с тем, что в целом снизился уровень заболеваемости коронавирусом, но и с тем, что медики экономят средства на фоне спецоперации, пишет «Ъ» со ссылкой на аналитиков системы мониторинга тендерных закупок в фармацевтической отрасли Headway Company.

Аналитики компании выяснили, что существенное падение в системе закупок медикаментов государственными стационарами было зафиксировано со второй половины прошлого года. Районные стационары снизили госзакупки на лекарства на 32%, а горбольницы стали закупать меньше на 28%. При этом крупные клиники регионального уровня также снизили потребление препаратов на 14%.

При этом отмечается, что доля закупок препаратов для всех государственных медицинских учреждений страны снизилась на 8% — до 327,5 млрд рублей, однако год назад эксперты отмечали наоборот рост закупок на 20% — до 355,8 млрд рублей.

В то же время эксперты предполагают, что в этом году ситуация с закупками может кардинально измениться, так как госбольницам придется приобретать больше препаратов для лечения и реабилитации участников военной операции в Украине.

Издание обращалось за разъяснениями в Минздрав РФ и органы здравоохранения Магаданской, Новгородской, Архангельской, Амурской, Свердловской областей. Но запросы остались безответными.

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