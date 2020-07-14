СГК ищет варианты увеличения финансирования ремонта теплосетей

— Мы ходим к мэрии Новосибирска с разными комплектами предложений по увеличению объема финансирования в теплосети города. Без повышения тарифа это сделать сложно, но можно. В прошлом году нам уже удалось значительно увеличить объем вложений в ремонтную программу, и результат мы получили: за минувший отопительный сезон количество повреждений на теплосетях города снизилось на 17%, по сравнению с предыдущим периодом, — сообщил на онлайн-конференции заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Александр Григорьев (Москва).

— В качестве варианта мы можем попробовать перейти в Новосибирске на метод альтернативной котельной. В прошлом году мы сделали такое предложение мэрии Новосибирска и оценивали объем вложений в этот проект примерно в 13-14 млрд рублей на 5-6 лет. Примерно столько же, сколько в Красноярске, но для Новосибирска задача реконструкции магистральных теплосетей гораздо более актуальна, — констатировал Григорьев.

В частности, эксперт отметил, что СГК покупает дорогое тепло в ряде котельных города, а продает его по своему тарифу, то есть существенно ниже, накапливая убытки. Если отказаться от этой схемы, то компания сможет привлечь в ремонтную программу изношенных теплосетей дополнительные средства.

По его словам, из всех городов присутствия СГК состояние теплосетей в Новосибирске самое плохое. У 77% сетей срок службы составляет от 25 лет и больше. На втором месте Барнаул — 73%, по системе компании в среднем — 64%. Всего за прошедший отопительный сезон в сетях СГК были выявлены более 4300 повреждений, 38% из них пришлись на Новосибирск. Из малых городов самым проблемным спикер назвал Черногорск.

— Переговоры по концессии в стадии обсуждения. Мы передавали предложения в город, получили замечания, исправили их и сейчас ждем ответа, — уточнил представитель СГК.

Сейчас компания предлагает мэрии Новосибирска заключить концессионное соглашение, в котором можно закрепить набор мероприятий и объем обязательств по финансированию.

Он также отметил, что компания продолжает работать в Новосибирске с локальными котельными.

— Особенность Новосибирска в том, что в городе более 100 котельных. Не все из них находятся в зоне действия наших станций, а при протяженности города мы не все их можем заместить, — говорит Александр Григорьев. — При этом мы рассматриваем возможность модернизации ряда крупных котельных до объектов когенерации, как в Рубцовске, для покрытия собственных нужд по электроэнергии.

На конференции энергетик в очередной раз подчеркнул, что ресурс теплосетей, созданных в городах во время СССР, уже практически исчерпан и сейчас его необходимо увеличивать.

Фото с сайта СГК