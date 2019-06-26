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В Сбербанке застройщикам рассказали о BIM-технологиях в рамках предстоящих изменений в градостроительный кодекс

  • 26/06/2019, 16:39
В июне планируются к утверждению изменения в градостроителный кодекс РФ, в рамках которых использование BIM в ближайшем будущем станет обязательным для госконтрактов.
В Сбербанке застройщикам рассказали о BIM-технологиях в рамках предстоящих изменений в градостроительный кодекс

На фото: Председатель Экспертного совета по BIM при Российской Гильдии управляющих и девелоперов Сергей Должников

Новосибирские застройщики встретились в Сбербанке на семинаре по BIM – цифровому моделированию зданий.

Современная 3D-технология позволяет просчитать все строительные параметры еще до начала работ, сократив сроки реализации проекта, упростив эксплуатацию возведённого объекта и продлив срок его службы.

В июне планируются к утверждению изменения в градостроителный кодекс РФ, в рамках которых использование BIM в ближайшем будущем станет обязательным для госконтрактов.

Семинар по BIM-технологиям стал первым подобным мероприятием на территории Новосибирской области. Участие в нём приняли главный архитектор региона Александр Авсейков, главный архитектор города Виктор Тимонов, председатель Экспертного совета по BIM при Российской Гильдии управляющих и девелоперов Сергей Должников и более 60 застройщиков.

Некоторые представители строительной отрасли сегодня уже применяют BIM, часть находятся в стадии перехода. На деловой встрече в Сбербанке (ПАО) застройщики получили всю необходимую информацию по использованию BIM-технологий.

Дорожная карта по переходу на BIM была утверждена президентом РФ, вскоре их применение станет обязательным для государственных контрактов.

— Сбербанк на сегодня является больше, чем банком. Мы стремимся стать высокотехнологичной компанией и видим свою миссию в том, чтобы знакомить с самыми современными технологиями наших клиентов и партнеров. Организовав семинар по BIM, мы хотели провести некую просветительскую работу, информировать застройщиков о новой 3D-модели. Отмечу, преимущество BIM заключается еще и в том, что бюджеты строительных проектов в результате станут более прозрачными, это позволит нам предлагать клиентам более привлекательные условия финансирования, — отметил заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Игорь Безматерных.

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