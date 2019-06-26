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Директор «Инжгеодезии» погасил долги по зарплате

Общая сумма задолженности превышала 3 млн рублей.
  • 26/06/2019, 16:59
Директор «Инжгеодезии» погасил долги по зарплате

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы 99 подчиненным сотрудникам 51-летним директором АО ПО «Инжгеодезия», сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

— В ходе следствия установлено, что в период с апреля по сентябрь 2018 года, при наличии финансовой возможности директор общества свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 99 работникам, допустив формирование задолженности на общую сумму более 3 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе.

Следователем изъята бухгалтерская документация, получены результаты бухгалтерских судебных экспертиз, допрошены потерпевшие и свидетели.

Отмечается, что после наложения ареста на дорогостоящее имущество обвиняемого, последний изыскал денежные средства и в полном объеме погасил задолженность перед работниками.

Директору организации, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, с ним проведены все необходимые следственные действия, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копии обвиняемому, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба СК РФ по Новосибирской области

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