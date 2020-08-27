В сентябре может вернуться жара

Среднесуточные температуры в сентябре на территории Новосибирской области прогнозируются выше средних, однако в плане осадков месяц будет неравномерным. Такой прогноз на совещании в полпредстве Сибирского федерального округа озвучила исполняющая обязанности начальника департамента Росгидромета по Сибири Ирина Терехина.

— Средние температуры будут около, а то и выше нормы, — говорит Терехина. — Самые высокие температуры — в начале месяца. К концу месяца они пойдут к снижению. В первой и второй декадах по Западной Сибири ожидается температура ночью 10-15 градусов и к концу месяца — до 4-9. Днем температура выше — в районе 21-25 градусов. Местами (это касается юга Новосибирской области) в отдельные дни температура может достигать 29 градусов.

Что касается последней декады месяца, то, по словам Терехиной, здесь уже могут начаться заморозки до минусовых температур.

— Здесь уже температуры ночью будут опускаться до 2-7 градусов, днем — 10-15, — сообщает руководитель департамента Росгдромета. — И еще, что характерно для Западной Сибири, в третьей декаде будут наблюдаться заморозки до -3 градусов. Что касается осадков, то сентябрь в этом плане в Западной Сибири характеризуется в пределах нормы и ниже. Осадки будут в отдельные дни месяца. Без осадков предполагается период с 1 по 7 сентября. Во второй декаде осадки выпадут 8-12 сентября, 15-21 и 27-29.

Стоит напомнить, что погодные условия минувшего лета не могли не сказаться на аграрном секторе, поставив под угрозу заготовку кормов. Из-за аномальной жары вначале на территории 16 районов Новосибирской области (а затем и региона в целом) был введен режим ЧС. А сейчас работы по уборке урожая сдерживают осадки, которых, как сообщил в своем докладе министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, в августе выпало от 2 до 4 средних многолетних климатических норм. Это не могло не повлиять на урожайность зерновых и зернобобовых культур в сторону снижения.

— Урожайность 2020 года существенно ниже прошлогодней — 19 ц/га, — сообщает министр. — В прошлом году мы имели 23,6 ц/га. В мае-июне 2016 года в 16 районах практически не было продуктивных осадков, это усугублялось аномальными температурами. Но высокий агротехнологический уровень позволил на значительных площадях избежать гибели посевов. Однако при этом во многих районах фиксируется существенный недобор урожая. Урожайность по районам варьируется от 6 до 37 ц/га. Ситуация кардинально отличается на юго-западе области и северо-востоке.

Более оптимистичная ситуация с кормовыми культурами, уборка из-за погодных условий до введения режима ЧС оказывалась под угрозой срыва. По данным минсельхоза, в настоящее время заготовлено сена 91% от плана, сенажа — 81%, силоса — 15%.

— На условную голову заготовлено около 17 ц кормовых единиц. С учетом ревизии переходящих остатков кормов это количество составляет более 5 ц единиц на условную голову, — говорит Евгений Лещенко. — Всего обеспеченность кормами ожидается более 25 ц кормовых единиц на условную голову, а с учетом фуража — 38 ц кормовых единиц. Этого достаточно для сохранения поголовья и получения запланированной продуктивности.

По информации областного министерства сельского хозяйства, уборочная кампания проходит во всех районах области. При плановой выработке на обмолоте 55 тысяч га за последнюю неделю обмолочено 99 тысяч га, около 13 тысяч га в день. В 2020 году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 1,4 млн га (+5%). На 27 августа зерновые обмолочены на площади 351 тысяча га (24% уборочной площади). В 2019 году обмолочено 178 тысяч тонн (13%). Валовой сбор — 668 тысяч тонн. Сбор зерновых и зернобобовых минсельхоз прогнозирует в объеме не менее 2 млн тонн. 750 тысяч тонн продукции предполагается реализовать за пределы области.

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