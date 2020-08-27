Объем инвестиций в основной капитал в регионе на 15% выше прошлогоднего

По данным Новосибирскстата, в I полугодии 2020 года организациями Новосибирской области использовано 92,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 15,2% больше, чем за соответствующий период 2019 года. Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал составили затраты, направленные на строительство и реконструкцию зданий и сооружений — 59%, в том числе жилых зданий и помещений —24,5%. На приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря направлено 33,5% общего объема инвестиций в основной капитал, перечисляет областной минэкономразвития.

Значительная часть инвестиционных вложений в экономику области осуществлена крупными и средними организациями — 53 млрд. рублей. Приоритетными видами деятельности для размещения инвестиций стали «Транспортировка и хранение» — 22,4% общего объема инвестиций в основной капитал, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 11,9%, «Обрабатывающие производства» —11,8%, «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — 10,4%.

Финансирование инвестиций в основной капитал осуществлялось в основном за счет собственных средств — 52,7% общего объема. Из привлеченных источников финансирования 21,8% составили средства бюджетов всех уровней, в том числе из федерального бюджета использовано 9,7%, из бюджетов субъектов Российской Федерации — 10,8%, из местных бюджетов — 1,3% общего объема инвестиций в основной капитал.

Фото Игоря Смольникова