Заказы на онлайн-платформе OR GROUP за неделю выросли в 6 раз

OR GROUP, торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru, экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, подводит итоги первой недели распродажи. Число онлайн-заказов в период с 21 по 28 февраля выросло почти с шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, говорится в сообщении компании. Кроме того, за акционную неделю кратно увеличилась выручка как онлайн, так и офлайн.

— Компания решила провести распродажу, чтобы реализовать товарные остатки предыдущих периодов и осенне-зимней коллекции 2021/22. Значительный рост продаж объясняется не только предоставлением скидок на ассортимент, которые достигают 70%, но также и ажиотажным спросом со стороны населения, которое ожидает роста цен в связи с экономическим кризисом и колебаниями курсов валют, — уточняют в пресс-службе.

В первую неделю акции покупатели онлайн-площадки westfalika.ru оформили в шесть раз больше заказов, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в денежном выражении онлайн-продажи выросли в три раза. В результате резко возросла нагрузка на онлайн-маркетплейс, что в некоторых случаях приводит к увеличению времени обработки заказа и сроков доставки товара.

Лидерами сегмента офлайн розничных продаж первой акционной недели стали зимняя обувь, текстиль для дома и чулочно-носочная продукция. Всего было продано более 300 тыс. единиц товаров, а рост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 164%.

Напомним, в начале февраля OR GROUP (ПАО «ОР Групп», ранее — «Обувь России») объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. При этом уже в феврале компания выплатила по купонам держателям облигаций других серий.