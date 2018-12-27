В Сибири более 12 тыс деклараций на товары выпущено без участия таможенного инспектора

В регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) интенсивно растет количество деклараций, выпущенных без участия таможенного инспектора с применением технологии автоматического выпуска. В 2018 году их доля достигла 23% от деклараций на товары, поданных организациями низкого уровня риска, что в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года (6%), сообщили в пресс-службе СТУ.

Всего в Сибири в автоматическом режиме было выпущено более 12 тысяч деклараций на товары. Преимущества данной технологии оценили более 170 участников внешнеэкономической деятельности региона.

— Сегодня средний срок автовыпуска декларации на товары составляет не более 5 минут, а общие сроки выпуска безрисковых товаров сократились до 52 минут при экспорте и до 1 часа 16 минут при импорте. Для сравнения, пять лет назад экспортные декларации выпускались за 2 часа 36 минут, а импортные – за 6 часов 24 минуты, — рассказали в СТУ.

Значительно ускорить таможенное оформление позволяет и авторегистрация деклараций на товары, для осуществления которой информационной системе требуется не более 1 минуты.

— Таким образом в текущем году зарегистрирована практически каждая вторая декларация на товары, то есть 52 % от общего декларационного массива, а при экспорте доля таких деклараций к концу года достигла 90%. Если в начале года доля авторегистрации деклараций на ввозимые товары составляла 5%, то к концу года показатель вырос более чем в 4 раза и составил 23%, — рассказали в СТУ.

Отмечается, что большие перспективы для развития внешней торговли региона открывает технология удаленного выпуска, которая позволяет подавать декларацию на товар в любой удобный для участника ВЭД таможенный орган независимо от местонахождения товара. В 2018 году в Сибирском регионе с применением технологии удаленного выпуска выпущено 47% деклараций на товары.

В течение года продолжалась консолидация декларирования товаров в центрах электронного декларирования (далее – ЦЭД). Так, в декабре в ЦЭД оформлено порядка 50% всего декларационного массива региона.

Фото: Ростислав Нетисов