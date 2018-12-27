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Недвижимость
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За аферу с жильем будут судить чиновника мэрии Новосибирска

Ему инкриминируется мошенничество с муниципальным имуществом на сумму более 16 млн рублей.
  • 27/12/2018, 12:47
meria

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39 — летнего заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирск и его 44-летнего доверенного лица, по шести эпизодам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— Заместителю начальника указанного отдела мэрии в силу своих должностных полномочий стало известно о принадлежащей мэрии недвижимости в аварийных домах, расположенных в  г. Новосибирске и он решил приобрести на них право собственности обманным путем. Далее, последний обратился к своему знакомому, который подыскивал лиц, впоследствии на которых обвиняемые составляли договора купли-продажи недвижимости, которые  подписывались мэром города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

После этого, номинальные владельцы недвижимости по договору мены получали новые квартиры, далее данные квартиры реализовывались по рыночной стоимости добросовестному покупателю, не осведомленному о противоправной деятельности обвиняемых. По данным следствия, общая сумма указанных сделок составила более 16 млн. рублей.

Отмечается, что в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества следователем наложен арест на недвижимость обвиняемых на общую сумму более 4 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящий момент по делу утверждено обвинительное заключение, материалы вскоре будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростислав Нетисов

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