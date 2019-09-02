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Кандидат от «справороссов» готов идти до Верховного суда

Областной суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда Центрального района по иску Виктора Козодоя к Анатолию Локтю.
  • 02/09/2019, 18:11
Автор: Евгения Серёгина
Кандидат от «справороссов» готов идти до Верховного суда.
«Истцу не удалось отразить систему доказательной базы».

Решение Центрального районного суда об отказе в удовлетворении иска кандидата в мэры Виктора Козодоя («Справедливая Россия») к одному из своих оппонентов Анатолию Локтю (КПРФ) суд апелляционной инстанции оставил без изменения. Напомним, что в своем иске к сопернику по выборам и зарегистрировавшей его городской избирательной комиссии Козодой требовал отменить решение о регистрации Локтя, аргументируя это рядом нарушений избирательного законодательства. В частности, по мнению истца, кандидат использовал служебное положение, размещая агитматериалы в выполненном по заказу мэрии издании и привлекая муниципальный творческий коллектив к выступлениям на агитмероприятиях. Однако районный суд с этими доводами не согласился.

 В обосновании апелляционной жалобы указано на то, что суд в нарушение законодательства не провел предварительное заседание, не уточнил обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, не определил достаточность доказательств,  говорится в апелляционной жалобе.  Суд формально возложил обязанность по доказыванию на истца.

В суде истец поддержал эти аргументы.

 Суд не в полной мере рассмотрел дело, как того требует процессуальное законодательство,  сообщила представитель истца Татьяна Брылева.  В предварительном заседании суд должен был выявить доказательства, которыми обладают стороны. Этого судом сделано не было. Более того, видеозапись, которая фактически была принята судом в качестве доказательства, демонстрировалась без звука. А предложение использовать для трансляции со звуком личный ноутбук суд проигнорировал.

Сторона ответчиков возразила против этих доводов, посчитав решение суда первой инстанции обоснованным.

 Истцу не удалось отразить в иске и апелляционной жалобе систему доказательной базы,  сообщил представитель городского избиркома.  Он фрагментарно заявляет о некоторых фактах. При этом бросается в глаза неоднократное некорректное использование нормативных актов.

Не подлежащей удовлетворению апелляционную жалобу считают и в избирательном штабе Анатолия Локтя.

 Хотел бы заострить свое внимание на приобщенной видеозаписи с участием творческого коллектива,  заявил в суде представитель штаба Локтя Богдан Кучеренко.  Административным истцом не представлено доказательств, что данный коллектив, выступавший на встрече кандидата, является муниципальным. Доводы по печатной продукции я изложил в суде первой инстанции.

При этом (в ответ на аргументы истца по поводу использования административного ресурса в плане выступлений творческого коллектива) Кучеренко представил суду копии документов, подтверждающих оплату по договору контрагента, организующего встречи и оплату, собственно, выступления.

Доводы ответчиков поддержали и в прокуратуре.

 Решение районного суда является законным,  сообщила прокурор.  Суд первой инстанции правомерно указал в решении, что отсутствует агитация, содержание данной публикации носит информационный характер. Закон не запрещает информирование о деятельности органов местного самоуправления.

По мнению прокурора, недостаточны доводы истца и относительно выступлений ансамбля на встречах кандидата с горожанами.

 Полагаю, что суд первой инстанции также обоснованно указал на то, что данное выступление не может рассматриваться как агитация, поскольку истец не представил доказательства того, что это выступление было по просьбе или указанию мэра, либо оно было произведено без оплаты из избирательного фонда,  считают в прокуратуре.

В свою очередь, истец намерен обжаловать решения теперь уже двух судебных инстанций, о чем он сообщил представителям новосибирских СМИ.

 В соответствии с процедурой будем подавать кассацию в Президиум областного суда,  сказал Козодой по итогам заседания.  Если там не пройдет, значит, в Верховный суд.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября.

В настоящее время ведут кампанию 15 зарегистрированных кандидатов. Это, помимо уже названных Виктора Козодоя и Анатолия Локтя, координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), гендиректор ООО «Адвокат  плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НОО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

Фото со страницы Виктора Козодоя в соцсети, автор Екатерина Владимирова

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