В Сибири по-прежнему Новосибирская область остается «антилидером» по смертности от COVID-19

3 сентября индекс летальности в Новосибирской области составляет 3,18%. Это очередное повышение, на 0,06%, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский, — констатировали в ИЦК.

В ИЦК отметили, что Новосибирская область продолжает оставаться «антилидером» среди сибирских регионов по показателю летальности. На втором месте расположился Красноярский край (2,86%). Третье место занимает Омская область (2,16%).

В тройке регионов Сибири с самым низким показателем летальности неизменно лидирует Республика Алтай — 0,36%.

2-е место: Кузбасс (0,67%);

3-е место: Республика Тыва (0,94%).

В ИЦК рассказали, что индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу. За неделю он увеличился до 1,81% и остается выше общероссийского.

3 сентября в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности — в городе Санкт-Петербург (6,67%).

Общероссийский показатель летальности за неделю подрос, оставаясь выше единицы — 1,74%. Это значительно ниже общемирового значения, которое на сегодняшний день составляет 3,4%.

Худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов —демонстрирует Северо-Западный ФО (3,53%)

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 3 сентября — 11 551 человек.

Общее число летальных исходов в регионе по состоянию на 3-е сентября: 367.

Случаев летального исхода зафиксировано за неделю — 18, на 4 больше, чем за прошлый период.

Фото предоставлено ИЦК