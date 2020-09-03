Новосибирску отдали землю в районе области под питомник

Правительство Новосибирской области приняло решение о передаче городу большого земельного участка в Новосибирском сельском районе в сторону ст. Мочище для создания питомника. На этой площадке планируется выращивать саженцы для озеленения города.

— Это соответствует стратегии развития зеленых зон и позволяет сконцентрировать ресурсы, чтобы эффективно работать, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, на площадке предстоят большие работы по огораживанию территории, ее охране. Департамент по благоустройству и озеленению совместно со специалистами Ботсада СО РАН должен определить, саженцы каких деревьев необходимы Новосибирску, какие породы наиболее устойчивы в условиях интенсивного транспортного движения.

Площадь территории, переданной под питомник, на момент пресс-конференции мэр назвать затруднился. Объем финансирования по его созданию определяют специалисты департамента. После согласования на всех инстанциях эту сумму планируется заложить в городской бюджет на 2021 год.

Напомним, в феврале 2019 года власти Новосибирска приняли решение о создании единой дирекции, которая будет заниматься парковыми зонами города. Сейчас в ее ведение планируется передать все 11 парковых зон.

— Создание единой дирекции позволит не просто экономить, а объединить бюджетные и внебюджетные ресурсы, направленные на развитие парков и скверов, а также выполнение всех требований по содержанию таких объектов, — пояснил Локоть. — Структура с единым центром принятия решения позволит более эффективно заниматься закупками. Сейчас 8 юрлиц делают это по-разному.

Напомним, весной этого года представители «Сибирской ассоциации производителей растений» (САПР) сообщали Infopro54, что выходили на мэрию Новосибирска с предложением о системном взаимодействии по благоустройству и озеленению города.

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