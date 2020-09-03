Ипотека от 8,1% годовых для новых клиентов

Минимальная ставка действует при соблюдении ряда условий:

— наличии опции «Важные люди»;

— внесении первоначального взноса не менее 50% от стоимости жилья;

— получении зарплаты на карту Банка «Левобережный»;

— страховании жизни и здоровья;

— приобретении готового жилья.

Получить ипотеку по ставке от 8,1% годовых могут преподаватели ВУЗов и колледжей, учителя и воспитатели, работники медицинской сферы, сотрудники МЧС и ФСИН, ФМС и ФНС, прокуратур и судов, депутаты и сотрудники администраций, правительств, министерств и некоторые другие специалисты.

C полными условиями ипотечного кредитования, продуктами и программами можно ознакомиться в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13, Иркутский тракт, 26;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка