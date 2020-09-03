Ипотека от 8,1% годовых для новых клиентов

Минимальная ставка действует при соблюдении ряда условий:
— наличии опции «Важные люди»;
— внесении первоначального взноса не менее 50% от стоимости жилья;
— получении зарплаты на карту Банка «Левобережный»;
— страховании жизни и здоровья;
— приобретении готового жилья.
Получить ипотеку по ставке от 8,1% годовых могут преподаватели ВУЗов и колледжей, учителя и воспитатели, работники медицинской сферы, сотрудники МЧС и ФСИН, ФМС и ФНС, прокуратур и судов, депутаты и сотрудники администраций, правительств, министерств и некоторые другие специалисты.
C полными условиями ипотечного кредитования, продуктами и программами можно ознакомиться в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Ленина, 69, ул. Рогачева, 1;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13, Иркутский тракт, 26;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.
Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.
Фото: пресс-служба банка
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