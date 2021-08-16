В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

В текущем году сибирские таможенники выявили 15 фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте семян рапса, сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате аналитической работы, проведенной таможенными органами региона, установлено, что несколькими экспортерами Омской области и Алтайского края при декларировании семян рапса был завышен уровень содержания в них эруковой кислоты, от которого зависит размер вывозной таможенной пошлины, — говорится в сообщении.

Проведенные в рамках таможенного контроля экспертизы подтвердили недостоверность заявленных декларантами сведений, в связи с чем дополнительно были начислены таможенные платежи в размере 35,03 млн рублей.

— По одному из таких фактов Сибирская электронная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленники экспортировали из Омской области в Китай 194 тонны семян рапса на 8 млн рублей. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 2,37 млн рублей, — отметили в пресс-службе СТУ.

Всего из Сибирского региона за 7 месяцев 2021 года экспортировано 24,5 тысяч тонн семян рапса стоимостью 14,3 млн долларов США.

Справка: Согласно Постановлению Правительства РФ № 2065 от 10 декабря 2020 года с 9 января 2021 года по 30 июня 2021 года ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты составляли 30%, а с высоким – 6%.

Постановлением Правительства РФ № 547 от 6 апреля 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты повышены с 30% до 50%.