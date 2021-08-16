Рекламодателям

В Сибири при экспорте рапса выявлены нарушения

  • 16/08/2021, 10:00
Автор:
Новости Сибири
В результате аналитической работы, проведенной таможенными органами региона, в бюджет страны доначислено 35 млн рублей.

В текущем году сибирские таможенники выявили 15 фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте семян рапса, сообщает пресс-служба ведомства.

— В результате аналитической работы, проведенной таможенными органами региона, установлено, что несколькими экспортерами Омской области и Алтайского края при декларировании семян рапса был завышен уровень содержания в них эруковой кислоты, от которого зависит размер вывозной таможенной пошлины, — говорится в сообщении.

Проведенные в рамках таможенного контроля экспертизы подтвердили недостоверность заявленных декларантами сведений, в связи с чем дополнительно были начислены таможенные платежи в размере 35,03 млн рублей.

— По одному из таких фактов Сибирская электронная таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленники экспортировали из Омской области в Китай 194 тонны семян рапса на 8 млн рублей. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 2,37 млн рублей, — отметили в пресс-службе СТУ.

Всего из Сибирского региона за 7 месяцев 2021 года экспортировано 24,5 тысяч тонн семян рапса стоимостью 14,3 млн долларов США.

Справка: Согласно Постановлению Правительства РФ № 2065 от 10 декабря 2020 года с 9 января 2021 года по 30 июня 2021 года ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты составляли 30%, а с высоким – 6%.

Постановлением Правительства РФ № 547 от 6 апреля 2021 года с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года ставки вывозных таможенных пошлин на семена рапса с низким содержанием эруковой кислоты повышены с 30% до 50%.

Фото: pixabay.com автор: GoranH

302

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : экспорт таможня СТУ рапс


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

09/08/2021, 12:11

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

09/08/2021, 10:26

Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

06/08/2021, 11:39

Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

05/08/2021, 17:49

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

15/08/2021, 12:30

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

14/08/2021, 11:15

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

13/08/2021, 19:17

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

13/08/2021, 18:16
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

Пользователи ВТБ Онлайн смогут удалять данные карт со сторонних сайтов и приложений

16/08/2021, 11:50

Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза

16/08/2021, 11:16

Вебинар «Как избежать блокировки банковского счета?» – в Университете бизнеса Уралсиб

16/08/2021, 10:43

ВТБ повышает доходность вкладов для зарплатных клиентов

16/08/2021, 10:34

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2021 года

13/08/2021, 10:55

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

Налоговая проверяет более 200 новосибирских компаний из-за самозанятых

Обеспеченные новосибирцы заплатили по повышенному НДФЛ уже около 1,5 млрд рублей

Производители молока готовятся повышать цены

Где за Уралом стоит разместить «города Шойгу»?

Финансы

Новости Новосибирска

Банки начали сдавать информацию для упрощенных вычетов по НДФЛ в налоговую

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Политика

Новости Новосибирской области

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Сергею Проничеву продлили срок

Государство рассчитается с экс-губернатором за следственные обиды

Отзыв мэра запустили, а дальше?

Инициаторов отставки мэра «ошпарили» горячей водой

Недвижимость

Новости Новосибирска

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Субсидии на строительство частных домов могут возобновить

Технологии

Новости Новосибирска

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирской области

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

Друзья подарили мне SPA-процедуру в санатории «Парус»

ТУАД назвал самые проблемные трассы региона

Обеспеченные новосибирцы заплатили по повышенному НДФЛ уже около 1,5 млрд рублей

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×








×
Наверх в Новости Новосибирска