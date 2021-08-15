Олег Белозёров: биография и карьера российского топ-менеджера

С 2015 года возглавляет ОАО «РЖД». За эти шесть лет госкомпания прошла масштабную модернизацию, увеличила прибыль и значительно повысила качество услуг.

Детство и образование

Белозёров родился 26 сентября 1969 года в семье медиков и провёл детство в прибалтийском городе Вентспилс (Латвия). Он увлекался спортом, демонстрировал блестящие результаты в лёгкой атлетике. В свободное время родители вместе с сыном старались больше путешествовать по республике.

Высшее образование получил в Санкт-Петербурге, окончив университет экономики и финансов в 1992 году. В 2005-м защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Любовь к железным дорогам пришла ещё в детском возрасте, когда приходилось регулярно по четыре часа ездить в Ригу из Вентспилса. А в студенчестве были частые поездки домой в Латвию из Петербурга.

Финансово-управленческая карьера

Белозёров с самого начала карьеры работал по специальности, постоянно повышал свой профессиональный уровень. Через несколько лет работы в различных частных организациях его начали приглашать на руководящие посты в российских топливных и транспортных предприятиях:

«Ленэнерго»;

«Грузовое автотранспортное предприятие №21»;

«ЛОМО»;

«Российская топливная компания».

Работа на государство

В 2000 году Олег Валентинович перешёл на работу в сферу государственного управления. Сначала был в аппарате полпреда президента в СЗФО. В 2004–2009 годах возглавлял Федеральное дорожное агентство.

Важным этапом в карьере стала работа вице-министром транспорта в 2009–2015 годах, в том числе и первым замминистра, после чего Белозёрова пригласили возглавить «Российские железные дороги».

Переход в РЖ

В конце августа 2015 года премьер-министр РФ назначил Олега Белозёрова президентом ОАО «РЖД». К моменту его прихода госкомпания переживала не лучшие времена.

Новый руководитель решил проблему убыточных активов, наладил работу с отечественными производителями рельсового оборудования, повысил производительность труда и сохранил социальную составляющую корпорации (ведомственные больницы, поддержка спорта).

Одними из значимых достижений Олега Валентиновича стали более качественный сервис для пассажиров и цифровизация услуг.

Позже его должность была переименована в генерального директора — председателя правления.

В марте 2021 года Белозёрову продлили срок полномочий еще на пять лет.