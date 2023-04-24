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В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

  • 24/04/2023, 15:25
«Ростелеком» обновил сибирским абонентам оборудование для домашнего интернета. Свыше 40 тысяч устаревших Wi-Fi-устройств в 2022 году оператор заменил на современные оптические терминалы.

Замене подлежали роутеры, которые не поддерживали возможность удаленного обновления ПО и устранения неисправностей, а также работающие только в одном диапазоне. Им на смену пришли устройства с большей пропускной способностью, функционирующие в двух частотных диапазонах и способные автоматически переключаться между ними, выбирая наиболее свободный канал.

Современное оборудование обеспечивает устойчивый сигнал даже в условиях перегруженной сети многоквартирных домов. Согласно исследованиям компании, после замены роутеров абоненты особенно отмечают повышение стабильности работы Wi-Fi. Высокоскоростной домашний интернет «Ростелекома» является основой для формирования домашней цифровой экосистемы из сервисов для удаленной работы, развлечений, обеспечения безопасности и комфорта.

«Наша компания постоянно повышает качество услуг, чтобы соответствовать растущим потребностям клиентов и обеспечить стабильную работу всех цифровых сервисов. За последние пять лет Новосибирская область совершила рывок в технологическом развитии, и мы продолжаем расширять и модернизировать сети», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Дополнительно компания предлагает пользователям расширить возможности сервисного обслуживания с помощью услуги «Гарантия плюс». Универсальная защита поможет сберечь средства на покупку нового оборудования при наступлении негарантийных случаев. Так, технические специалисты оперативно заменят абонентские устройства даже при механических повреждениях, поломке электронных узлов в результате воздействия воды, перегрева или перепадов напряжения в электрической сети пользователя.

Реклама. Рекламодатель ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено рекламодателем

 

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Теги : Ростелеком телеком цифровизация Николай Зенин


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