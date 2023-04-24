Общественник добивается сноса кафе в Первомайском сквере

— Приставы бездействуют, хотя есть бюджет на снос, — пишет общественник Евгений Митрофанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», уточняя, что речь идет об объект в Первомайском сквере, где расположен Sabai bar.

В приложенном к посту ответе департамента земельных и имущественных отношений мэрии поясняется, что решением Арбитражного суда от 9 июня 2022 года на ООО «Компания Центр» (Владелец здания. — Ред.) возложена обязанность своими силами и за свой счет снести торговый павильон в Первомайском сквере. Решение суда вступило в законную силу в октябре 2022-го. В этом же месяце в отделение судебных приставов по Центральному району было направлено заявление о возбуждении исполнительного производства. Оно было открыто 28 апреля 2022 года.

Судя по письму, ответ мэрия также направила в прокуратуру Новосибирска.

Напомним, первоначально, в 2010 году, в здании в Первомайском сквере находилось Green cafе, которое позиционировало себя как конкурент «Ростикс-KFC», в 2012 году — New York Pizza, затем кофейня Primetime Coffee, а также Seabass бизнесмена Антона Горестова (сейчас находится в банкротстве).

— Мы пока не научились строить достойные кафе, также не нужно торопиться их сносить, — говорил депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко.

Ранее редакция сообщала, что ряд депутатов горсовета недовольны перспективами сноса кафе в Первомайском сквере.

Помимо Sabai bar в Первомайском сквере планируют снести ресторан Carl’s Jr. Пока непонятна и судьба Park Café. Решение суда на его снос тоже есть, но мэрия заявляла о том, что заинтересована в сохранении объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции.