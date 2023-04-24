Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего главы края Александра Усса, говорится в распоряжении губернатора на портале правовой информации региона.

— В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края, — говорится в документе.

Отмечается, что первый замгубернатора, заместители губернатора, зампредседателя правительства и руководители краевых министерств продолжат работу в статусе исполняющих обязанности. Эти полномочия сохранятся за чиновниками до назначения на должности новых членов кабинета министров.

Также Котюков распорядился назначить Сергея Верещагина, исполнявшего обязанности замглавы правительства, исполняющим обязанности первого заместителя губернатора края — председателя правительства Красноярского края.

Кроме того, подписано распоряжение об освобождении от должности министра транспорта Константина Димитрова. Обязанности главы ведомства предстоит исполнять заместителю министра Дмитрию Зотину.

Напомним, 19 апреля Усс покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об отставке. Заместитель министра финансов России Михаил Котюков принял предложение президента возглавить Красноярский край.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Усс получил приглашение о переходе на федеральный уровень.