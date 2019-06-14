В Сибири сбор биометрических данных осуществляют почти 700 банковских офисов

— В регионах Сибири услугу по сбору биометрических данных сегодня предоставляют 57 банков в 687 отделениях. Лидером по развитию сети является Алтайский рай — более 100 отделений, на втором месте Новосибирская область (96), на третьем — Красноярский край (94), — сообщил на пресс-конференции начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин. — До конца года к системе должны подключиться все отделения банков на территории России.

Количество сибиряков, подключившихся к единой биометрической системе (ЕБС), спикер не озвучил, отметив, что сейчас главная задача всех участников процесса: обеспечить доступ к услуге для всех желающих. Однако Дубынин отметил, что за последние 3 месяца число граждан, которые проходят идентификацию в ЕБС, выросло в 3 раза. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в целом по России сегодня зарегистрированы более 80 млн граждан, из них около 60 млн подтвердили учетные записи при личной явке граждан в отделения банков.

По словам представителя ЦБ, финансовые услуги через ЕБС сейчас предоставляют 4 банка: ПАО «Почта банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк» и ООО «ХКФ Банк». С помощью биометрии можно получить несколько услуг: открыть счет, положить деньги на вклад, получить кредит и осуществить перевод. В разработке ЦБ находится маркетплейс финансовых услуг, доступ к которому также планируется предоставлять через ЕБС.

— Когда мы подходили к проектированию системы, в ее архитектуру изначально был заложен принцип: один раз сдал — воспользовался всем набором услуг. Сейчас мы ведем работу с МФЦ и порталом Госуслуг, чтобы подключить к системе ЕБС максимальное количество госуслуг, — пояснил директор цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров. — Это приоритетное направление нацпроекта «Цифровая экономика»: переход на электронное взаимодействие и получение совокупности услуг в разных сферах: от образования и медицины до госуслуг и сферы транспорта.

Последний запроектированный разработчиками шаг — возможность получения электронной подписи через ЕБС для совершения сделки. После его внедрения отпадет необходимость использования флеш-карт.

Дмитрий Дубынин добавил, что сейчас ведется подготовка законодательных инициатив по развитию удаленной идентификации. Нормативными актами предлагается расширить возможности использования ЕБС при осуществлении различных финансовых операций, а также в различных сферах экономики.

— Мы получаем все больше предложений от различных секторов экономики, которые заинтересованы в использовании механизма удаленной идентификации. После принятия соответствующих изменений в законодательство это будет возможно, — пояснил Дубынин.

Иван Беров также отметил, что разработчики постоянно ведут поиск уязвимостей ЕБС, в том числе с привлечением сторонних экспертов. Пока ни одной команде систему взломать не удалось.

Фото автора