«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» к августу должно получить положительное заключение экспертизы проекта станции метро «Спортивная». Такое поручение предприятию дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом глава города сообщил на еженедельной пресс-конференции.
— К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось, — говорит глава города. — Но это рабочий момент. Получены замечания. Произошла сейчас загрузка документации в электронном виде. Она отправлена в Москву. Ставлю задачу перед нашим УЗСПТС: в августе получить экспертизу.
— Все замечания учтены, — говорит Анатолий Локоть. — Это вопросы и качества работы и, безусловно, дисциплины в выполнении данного проекта. Это очень серьезный проект, только один из пунктов реализации большого проекта подготовки к чемпионату мира по хоккею.
Несмотря на то, что положительное решение еще не получено, по словам мэра, на территории потенциальной станции уже начались подготовительные работы.
— Строительство фактически уже началось, точнее, подготовка к строительству, — говорит Анатолий Локоть. — То, что можно делать без экспертизы в пойме Оби, уже производится. Это расчистка территории, ее подготовка к тому, чтобы развернуть здесь в полной мере строительные работы.
Фото Юлии Даниловой
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