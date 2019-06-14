«Спортивным» проектировщикам дали второй шанс

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» к августу должно получить положительное заключение экспертизы проекта станции метро «Спортивная». Такое поручение предприятию дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом глава города сообщил на еженедельной пресс-конференции.

— К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось, — говорит глава города. — Но это рабочий момент. Получены замечания. Произошла сейчас загрузка документации в электронном виде. Она отправлена в Москву. Ставлю задачу перед нашим УЗСПТС: в августе получить экспертизу.

— Все замечания учтены, — говорит Анатолий Локоть. — Это вопросы и качества работы и, безусловно, дисциплины в выполнении данного проекта. Это очень серьезный проект, только один из пунктов реализации большого проекта подготовки к чемпионату мира по хоккею.

В мэрии Новосибирска надеются, что второй «заход» окажется удачным.

Несмотря на то, что положительное решение еще не получено, по словам мэра, на территории потенциальной станции уже начались подготовительные работы.

— Строительство фактически уже началось, точнее, подготовка к строительству, — говорит Анатолий Локоть. — То, что можно делать без экспертизы в пойме Оби, уже производится. Это расчистка территории, ее подготовка к тому, чтобы развернуть здесь в полной мере строительные работы.

Напомним, что 6 июня на сайте Единого государственного реестра появилась информация об отрицательном заключении Главгосэкспертизы станции метро «Спортивная». Ее предполагалось построить к 2023 году. Примерный объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей. Согласно расчетам проектировщиков, новая станция метро «Спортивная» будет располагаться в 150 метрах от будущего ледового дворца спорта. Входную зону станции планируется выполнить в едином архитектурном стиле с ледовой ареной. Сейчас станция находится на консервации. Она была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад.

Фото Юлии Даниловой